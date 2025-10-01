Jannik Sinner vince il torneo di Pechino
Jannik Sinner torna a vincere un torneo dopo la finale persa agli Us Open. Il numero 2 del mondo si aggiudica l’Atp 500 di Pechino, battendo in finale l’americano Learner Tien 6-2 6-2. Nei giorni scorsi l’altoatesino aveva vinto con fatica contro De Minaur. Per Sinner si tratta del terzo titolo stagionale e del 21esimo in carriera. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: jannik - sinner
Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open
Chi è Laila Hasanovic, nuova fidanzata di Jannik Sinner?
Jannik Sinner, il gesto che spiega tutto: dopo l'infortunio di Dimitrov...
Jannik Sinner c’è. Il fuoriclasse azzurro batte 6-2 6-2 Learner Tien nella finale dell’Atp 500 di Pechino, in un’ora e 12 minuti, e porta a casa il terzo titolo della stagione dopo Australian Open e Wimbledon. Match senza storia nell’ultimo atto del torneo cinese: l’a - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner fa sua Pechino: 21° titolo in carriera per il quattro volte campione Slam, che domina Tien - X Vai su X
Tennis, Sinner torna ad essere imbattibile: vince a Pechino annientando Tien - Jannik Sinner torna a vincere un torneo dopo la finale persa agli Us Open contro Carlos Alcaraz. Scrive iltempo.it
Sinner vince il torneo Atp 500 di Pechino, battuto Tien - Pechino – Jannik Sinner ha battuto l'americano Learner Tien nella finale del torneo Atp 500 di Pechino. Segnala ilsecoloxix.it