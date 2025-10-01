Jannik Sinner vince il torneo di Pechino

Open.online | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner torna a vincere un torneo dopo la finale persa agli Us Open. Il numero 2 del mondo si aggiudica l’Atp 500 di Pechino, battendo in finale l’americano Learner Tien 6-2 6-2. Nei giorni scorsi l’altoatesino aveva vinto con fatica contro De Minaur. Per Sinner si tratta del terzo titolo stagionale e del 21esimo in carriera. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: jannik - sinner

