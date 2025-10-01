Jannik Sinner trionfa a Pechino | Tien schiantato in finale continua la caccia al numero 1 di Alcaraz
Sinner vince anche il torneo di Pechino. Jannik si è imposto in due set con l'americano Learner Tien con il punteggio di 6-2 6-2. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Nonostante un virus intestinale lo abbia messo in netta difficoltà, Jannik Sinner supera ancora una volta l'amico De Minaur e vola in finale all'ATP 500 di Pechino. 6-3; 4-6; 6-2; il risultato del match e ora il numero due del mondo affronterà per la conquista del t - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner trionfa a Pechino: Tien schiantato in finale, continua la caccia al numero 1 di Alcaraz - Jannik si è imposto in due set con l'americano Learner Tien con il punteggio di 6- Scrive fanpage.it
Jannik Sinner ha vinto l’ATP 500 di Pechino - 2) nella finale dell’ATP 500 di Pechino, vincendo il torneo per la seconda volta (l’altra era stata nel ... Riporta ilpost.it