Jannik Sinner trionfa a Pechino | Tien schiantato in finale continua la caccia al numero 1 di Alcaraz

Fanpage.it | 1 ott 2025

Sinner vince anche il torneo di Pechino. Jannik si è imposto in due set con l'americano Learner Tien con il punteggio di 6-2 6-2. 🔗 Leggi su Fanpage.it

jannik sinner trionfa pechinoJannik Sinner trionfa a Pechino: Tien schiantato in finale, continua la caccia al numero 1 di Alcaraz - Jannik si è imposto in due set con l'americano Learner Tien con il punteggio di 6- Scrive fanpage.it

jannik sinner trionfa pechinoJannik Sinner ha vinto l’ATP 500 di Pechino - 2) nella finale dell’ATP 500 di Pechino, vincendo il torneo per la seconda volta (l’altra era stata nel ... Riporta ilpost.it

