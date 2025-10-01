Jannik Sinner trionfa a Pechino | terzo titolo stagionale per l’azzurro
Jannik Sinner continua a scrivere pagine di storia del tennis italiano. Il fuoriclasse altoatesino ha conquistato l’ ATP 500 di Pechino, superando in finale lo statunitense Learner Tien con un netto 6-2, 6-2 in appena un’ora e 12 minuti di gioco. Un match a senso unico, dominato dal numero 2 del ranking, che ha imposto fin dall’inizio un ritmo insostenibile per l’avversario, apparso provato dopo la battaglia in semifinale contro Daniil Medvedev. Un dominio dall’inizio alla fine. La partita si è aperta con un doppio fallo di Tien, presagio di una sfida complicata. Lo statunitense non è riuscito a incidere al servizio, commettendo errori ripetuti e faticando a trovare prime efficaci. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
