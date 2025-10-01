Jannik Sinner torna n1 se | cosa deve accadere prima delle Atp Finals 2025
Jannik Sinner ha vinto l’Atp Masters 500 di Pechino, battendo in finale lo statunitense Learner Tien con un doppio 6-2. Un successo che consolida il secondo posto del campione altoatesino nel ranking Atp, alle spalle di Carlos Alcaraz che ha vinto l’Atp 500 di Tokyo. Un duello a distanza che si riproporrà da qui alle Atp Nitto Finals 2025, in programma da domenica 16 novembre, per la corsa al primo posto nella classifica mondiale, ceduto da Jannik a Carlos nell’ultima finale degli Us Open. We have a champion!? Jannik Sinner (1) takes the trophy after a straight-sets win, 6-2, 6-2, over Learner Tien. 🔗 Leggi su Lapresse.it
