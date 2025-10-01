Jannik Sinner torna a vincere l’ATP 500 di Pechino, e lo fa per la seconda volta in carriera. Porta a casa il China Open battendo l’americano classe 2005 Learner Tien per 6-2 6-2. Si tratta del titolo numero 21 nella carriera del numero 2 del mondo, il terzo del 2025 e il sesto a livello di ATP 500. Importante quest’oggi la differenza generale di livello di gioco, soprattutto nella capacità di tenere un certo tipo di ritmo, ciò in cui Jannik è maestro. Pronti via, e il break ci mette pochissimi minuti ad arrivare. Anzi, arriva nel game d’apertura a 30, di fronte a un campo centrale che finalmente mostra, in quest’inusuale collocazione giornaliera e oraria, un tutto esaurito in fatto di pubblico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner torna a vincere l’ATP di Pechino: finale a senso unico con Tien