Jannik Sinner torna a sorridere E' suo il ' China Open'

Jannik Sinner da oggi può tornare a sorridere dopo aver portato a casa il 27esimo titolo in carriera (su trenta finali complessive ) e riducendo di 170 punti il distacco dallo spagnolo numero uno al mondo, fresco vincitore a Tokyo. Il 'China Open', il torneo Atp 500 disputato all'Olympic Green Tennis Center di Pechino, con montepremi totale pari a 4.016.050 dollari, è di nuovo del tennista altoatesino che si è imposto in finale 6-2 6-2 (dopo un'ora e 14 minuti di gioco) sul 19enne statunitense di origini vietnamite Learner Tien, numero 52 del ranking, approdato all'ultimo atto di questo torneo dopo aver eliminato nell'ordine Cerundolo, Cobolli e poi Musetti e Medvedev, entrambi ritiratasi al terzo set per motivi fisici.

