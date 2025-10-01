Jannik Sinner torna a sorridere E' suo il ' China Open'
AGI - Il momento buio sembra essere passato. Le sconfitte rimediate negli ultimi due mesi nelle finali degli Us Open e di Cincinnati, ad opera di Carlos Alcaraz, possono essere serenamente archiviate. Jannik Sinner da oggi può tornare a sorridere dopo aver portato a casa il 27esimo titolo in carriera (su trenta finali complessive ) e riducendo di 170 punti il distacco dallo spagnolo numero uno al mondo, fresco vincitore a Tokyo. Il 'China Open', il torneo Atp 500 disputato all'Olympic Green Tennis Center di Pechino, con montepremi totale pari a 4.016.050 dollari, è di nuovo del tennista altoatesino che si è imposto in finale 6-2 6-2 (dopo un'ora e 14 minuti di gioco) sul 19enne statunitense di origini vietnamite Learner Tien, numero 52 del ranking, approdato all'ultimo atto di questo torneo dopo aver eliminato nell'ordine Cerundolo, Cobolli e poi Musetti e Medvedev, entrambi ritiratasi al terzo set per motivi fisici. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: jannik - sinner
Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open
Chi è Laila Hasanovic, nuova fidanzata di Jannik Sinner?
Jannik Sinner, il gesto che spiega tutto: dopo l'infortunio di Dimitrov...
Inizia la FINALE tra Jannik Sinner e Learner Tien a Pechino! - X Vai su X
Nonostante un virus intestinale lo abbia messo in netta difficoltà, Jannik Sinner supera ancora una volta l'amico De Minaur e vola in finale all'ATP 500 di Pechino. 6-3; 4-6; 6-2; il risultato del match e ora il numero due del mondo affronterà per la conquista del t - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner torna a sorridere. E' suo il 'China Open' - Le sconfitte rimediate negli ultimi due mesi nelle finali degli Us Open e di Cincinnati, ad opera di Carlos Alcaraz, possono essere serenamente archiviate. Come scrive msn.com
Ecco come Jannik Sinner si riprende il numero 1 - Jannik Sinner riparte da Pechino con l'obiettivo di tornare numero 1 al mondo: il calendario, i tornei in programma e un dato sorprendente. Scrive newsmondo.it