Jannik Sinner soddisfatto | Pechino è un posto speciale per me

Jannik Sinner conclude nel migliore dei modi il proprio cammino a Pechino (Cina). Il n.2 del mondo ha conquistato il terzo titolo stagionale, il 21° della propria carriera nel massimo circuito internazionale (terzo ATP500), sconfiggendo con un duplice 6-2 l’americano Learner Tien. Una finale a senso unico in cui la differente velocità di palla ha fatto la differenza. Per l’azzurro si tratta del secondo titolo nella capitale cinese, considerando l’affermazione del 2023. Si parla anche del terzo atto conclusivo consecutivo disputato dall’altoatesino in questo evento, ricordando la sconfitta in un match lottatissimo l’anno scorso contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it
