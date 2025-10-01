Jannik Sinner riparte subito da Shanghai | il tabellone senza Alcaraz e gli avversari turno per turno con Djokovic all’orizzonte
Non avrà tanto tempo per recuperare Jannik Sinner, trionfante a Pechino quest’oggi. Il n.2 del mondo si è imposto facilmente nella finale sul cemento della capitale cinese contro l’americano Learner Tien col punteggio di 6-2 6-2. Netta la differenza in termini di velocità di palla e di gestione dei momenti per Jannik e 21° titolo in carriera messo in bacheca (18° sul cemento e 3° stagionale). Una bella iniezione di fiducia in vista di quel che sarà a Shanghai, funzionale anche al recupero molto limitato che il pusterese avrà. Salvo deroghe particolari da parte degli organizzatori, Jannik tornerà in campo venerdì 3 ottobre e affronterà il tedesco Daniel Altmaier, uscito vittorioso dal primo turno contro l’australiano Tristan Schoolkate. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: jannik - sinner
Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open
Chi è Laila Hasanovic, nuova fidanzata di Jannik Sinner?
Jannik Sinner, il gesto che spiega tutto: dopo l'infortunio di Dimitrov...
Jannik Sinner soddisfatto: “Pechino è un posto speciale per me” - - X Vai su X
Jannik Sinner c’è. Il fuoriclasse azzurro batte 6-2 6-2 Learner Tien nella finale dell’Atp 500 di Pechino, in un’ora e 12 minuti, e porta a casa il terzo titolo della stagione dopo Australian Open e Wimbledon. Match senza storia nell’ultimo atto del torneo cinese: l’a - facebook.com Vai su Facebook
Quando torna Jannik Sinner: nessun respiro, subito Shanghai! Avversario, programma, tv - Jannik Sinner è impegnato quest'oggi nella finale dell'ATP500 di Pechino. Riporta oasport.it
Ecco come Jannik Sinner si riprende il numero 1 - Jannik Sinner riparte da Pechino con l'obiettivo di tornare numero 1 al mondo: il calendario, i tornei in programma e un dato sorprendente. Si legge su newsmondo.it