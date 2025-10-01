Non avrà tanto tempo per recuperare Jannik Sinner, trionfante a Pechino quest’oggi. Il n.2 del mondo si è imposto facilmente nella finale sul cemento della capitale cinese contro l’americano Learner Tien col punteggio di 6-2 6-2. Netta la differenza in termini di velocità di palla e di gestione dei momenti per Jannik e 21° titolo in carriera messo in bacheca (18° sul cemento e 3° stagionale). Una bella iniezione di fiducia in vista di quel che sarà a Shanghai, funzionale anche al recupero molto limitato che il pusterese avrà. Salvo deroghe particolari da parte degli organizzatori, Jannik tornerà in campo venerdì 3 ottobre e affronterà il tedesco Daniel Altmaier, uscito vittorioso dal primo turno contro l’australiano Tristan Schoolkate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner riparte subito da Shanghai: il tabellone senza Alcaraz e gli avversari turno per turno con Djokovic all’orizzonte