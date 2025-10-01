Jannik Sinner può tornare numero 1? Ecco tutto quello che deve succedere
La battaglia per il vertice del ranking ATP è più aperta che mai. Jannik Sinner, attualmente numero 2 del mondo, ha la concreta possibilità di riconquistare la vetta della classifica mondiale già durante il Masters 1000 di Shanghai: una prospettiva che infiamma i tifosi italiani e che dipende da una combinazione precisa di risultati sul cemento cinese. Il tennista altoatesino, freschissimo vincitore a Pechino, si trova in una posizione favorevole ma delicata. Dopo che aveva dominato buona parte della stagione 2024, il sorpasso di Carlos Alcaraz nelle ultime settimane ha riacceso una rivalità che sta caratterizzando il tennis contemporaneo. 🔗 Leggi su Cultweb.it
