Jannik Sinner | Paragonarmi a Djokovic non ha senso Alcaraz rinuncia a Shanghai? Anche io ho saltato tornei

Jannik Sinner ha sconfitto lo statunitense Learner Tien c on il perentorio punteggio di 6-2, 6-2 e ha così vinto il torneo ATP 500 di Pechino. Il 24enne ha completato la propria cavalcata sul cemento della capitale cinese, riuscendo a mettere le mani sul terzo trofeo della stagione dopo aver già fatto festa agli Australian Open e a Wimbledon. L’affermazione in terra asiatica ha permesso di incamerare 500 punti e di avvicinarsi spagnolo Carlos Alcaraz, contro cui ha perso la finale degli US Open, nel ranking ATP. Ora all’orizzonte una nuova avventura in Cina, visto che nei prossimi dieci giorni sarà protagonista al Masters 1000 di Shanghai. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner: “Paragonarmi a Djokovic non ha senso. Alcaraz rinuncia a Shanghai? Anche io ho saltato tornei”

Sinner e il paragone con Djokovic: la risposta è virale! Sul forfait di Alcaraz... - Le parole del campione azzurro dopo il trionfo in finale a Pechino contro Tien: "A 23 o 24 anni è complicato...

Jannik Sinner: "Niente paragoni con Novak Djokovic". Poi si esprime su Carlos Alcaraz - Solo Michael Chang (che era sulla panchina del suo avversario in finale), Rafael Nadal e Novak Djokovic erano stati in grado dal 1993 a vincere almeno due volte in carriera il trofeo del China Open.