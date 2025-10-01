Janelle monáe anticipa un carnevale di brividi per fearfest di amc

programma annuale di horror e generi affini su AMC: fearfest. Il FearFest rappresenta l’evento più atteso di AMC dedicato ai fan del cinema horror e dei generi correlati. Curato da una delle artiste più premiate, Janelle Monáe, questo appuntamento si svolge durante tutto il mese di ottobre, offrendo un ampio palinsesto che supera le 650 ore di contenuti tra film, serie e speciali disponibili sia in modalità lineare che in streaming. La manifestazione si distingue per la sua vasta selezione di titoli iconici e novità, consolidando il ruolo di AMC come punto di riferimento nel panorama dell’intrattenimento horror. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

