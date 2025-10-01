Jane Goodall è morta la famosa etologa aveva 91 anni

La morte di Jane Goodall è avvenuta mentre l'esperta era in California per una serie di conferenze, come confermato da un portavoce della sua fondazione. L'etologa Jane Goodall è morta all'età di 91 anni mentre era in California per un ciclo di conferenze. La notizia è stata condivisa da The Jane Goodall Institute rivelando che il decesso è avvenuto per cause naturali. La fondazione ha dato la triste notizia ricordando come il suo lavoro e le sue scoperte siano riuscite a rivoluzionare la scienza, oltre a sottolineare il fatto che sia stata un''instancabile sostenitrice della protezione e del ripristino del nostro mondo naturale'. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

