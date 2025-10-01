Jane Goodall e l' amore per gli animali | Chiunque li conosce sa che gli animali sono tristi o felici proprio come noi Ad un certo punto della mia vita ho capito che dovevo proteggerli e da scienziata sono diventata attivista | dovevo agire

Sul palco del Vesak2025, la celebrazione buddhista a Milano, la grande zoologa e studiosa di primati ha raccontato la sua vita dedicata allo studio e alla protezione degli scimpanzé, del loro territorio, delle comunità che ci abitano. Da quando leggeva Tarzan da bambina al suo primo viaggio in Africa da «ragazza nella giungla», fino alla scelta di diventare attivista per la natura. Così con la sua fondazione e il progetto per i giovani, a 91 anni, Jane Goodall racconta cosa può fare uno spirito indomito e ci insegna a non perdere la speranza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jane Goodall e l'amore per gli animali: «Chiunque li conosce sa che gli animali sono tristi o felici proprio come noi. Ad un certo punto della mia vita ho capito che dovevo proteggerli e da scienziata sono diventata attivista: dovevo agire»

In questa notizia si parla di: jane - goodall

È morta Jane Goodall, la scienziata che ha cambiato il modo in cui vediamo noi e le scimmie: aveva 91 anni

The Jane Goodall Institute Italia. . La Campagna Cellulari chiama, l'Università di Pavia risponde: presso l'Ateneo pavese sono attivi ben due punti di raccolta dei cellulari, tablet e smartphone obsoleti! Dove? Presso la zona reception del polo Cravino (edificio - facebook.com Vai su Facebook

È morta Jane Goodall, la scienziata che ha cambiato il modo in cui vediamo noi e le scimmie: aveva 91 anni - È morta il primo ottobre 2025, all'età di 91 anni per cause naturali, Jane Goodall, celebre etologa e antropologa, mentre si trovava in California per ... Secondo fanpage.it

Addio alla signora degli scimpanzè, Jane Goodall - La famosa etologa e naturalista britannica si è spenta a 91 anni in California (Stati Uniti) per “cause naturali”, come confermato dall'Istituto ... Da msn.com