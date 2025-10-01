jane fonda rilancia il comitato per la difesa del primo emendamento oltre 550 star hanno aderito

L'attrice ha rilanciato il gruppo ideato dal padre Henry Fonda durante la presidenza McCarthy per sostenere la libertà di parola. Jane Fonda ha annunciato il rilancio del Comitato per il Primo Emendamento che era stato fondato da suo padre Henry Fonda durante la presidenza di Joseph McCarthy. La nuova organizzazione, che ha l'obiettivo di difendere la libertà di parola come accaduto in passato, può già contare su oltre 550 star e artisti che hanno aderito all'iniziativa. Le star che hanno aderito al Comitato Il gruppo sostenuto da Jane Fonda, attualmente, è composto anche da attori, registi, sceneggiatori e star della musica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

