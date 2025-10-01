Jane Fonda 87 anni e bellissima Il suo segreto di bellezza è una lozione all in one che puoi avere anche tu

Un viso radioso, un look elegante e una bellezza senza tempo. Jane Fonda non è solo un’attrice di talento, una produttrice e attivista, una donna fenomenale, ma è anche dotata di un fascino incredibile, che non è sbiadito con l’età ma che è – anzi – più splendente che mai. Nata nel 1937, ha 87 anni ed è straordinaria. Sguardo magnetico, capelli bianchi e un’eleganza senza uguali, Jane Fonda è un’icona, anche di bellezza. E uno dei segreti del suo viso radioso è stato svelato: è successo dopo la sua premiazione ai Sag Awards del 2025 quando, come riportato da People, il suo make-up artist ha rivelato di aver utilizzato la linea Lumi Le Glow di L’Oréal Paris. 🔗 Leggi su Dilei.it

