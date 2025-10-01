Jacopo Greco è il nuovo direttore generale del Cnr

“Il consiglio d’amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), riunito a Roma presso la sede centrale, ha nominato Jacopo Greco quale nuovo direttore generale”, si legge in una nota dell’ente. Laureato in Giurisprudenza alla Sapienza università di Roma, Greco ha ricoperto dal 2014 il ruolo di direttore generale per le Risorse umane e finanziarie del ministero dell’Istruzione e del Merito. La nomina arriva al termine della procedura selettiva condotta dalla commissione incaricata di esaminare e valutare le candidature, istituita con decreto del presidente del Cnr lo scorso 4 settembre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it