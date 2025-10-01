Jacob Elordi è il mostro più bello che abbiate mai visto | il trailer di Frankenstein
Altro che bulloni sul collo. Nel trailer del film di Guillermo del Toro, l’attore australiano appare trasformato in una creatura pallida, elegante e inquietante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: jacob - elordi
Venezia 82, le pagelle look: Oscar Isaac incanta (9), Jacob Elordi protagonista (8), Paris Jacksona tema Frankenstein (9), Cristina Parodi in lime(5)
Sophie Codegoni rinasce a Venezia: nuovo look da diva, il messaggio dietro l'abito azzurro e il retroscena piccante con Jacob Elordi
Julia Roberts, George Clooney, Jacob Elordi e la sorpresa Bad Bunny: Venezia 2025 è la Mostra delle star
Jacob Elordi fotografato da Michael Bailey Gates per WSJ Magazine - X Vai su X
Un nuovo poster del Frankenstein di Guillermo del Toro svela meglio il mostro interpretato da Jacob Elordi. Domani il nuovo trailer! - facebook.com Vai su Facebook
Jacob Elordi è il mostro più bello che abbiate mai visto: il trailer di Frankenstein - Nel trailer del film di Guillermo del Toro, l’attore australiano appare trasformato in una creatura pallida, elegante e inquietante ... vanityfair.it scrive
Frankenstein di Guillermo del Toro: Oscar Isaac e Jacob Elordi nel nuovo trailer del film Netflix - Online le nuove immagini dell'ultima trasposizione cinematografica del celebre romanzo di Mary Shelley presentato a Venezia. Da movieplayer.it