Jacob Elordi è il mostro più bello che abbiate mai visto | il trailer di Frankenstein

Altro che bulloni sul collo. Nel trailer del film di Guillermo del Toro, l’attore australiano appare trasformato in una creatura pallida, elegante e inquietante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Frankenstein di Guillermo del Toro: Oscar Isaac e Jacob Elordi nel nuovo trailer del film Netflix - Online le nuove immagini dell'ultima trasposizione cinematografica del celebre romanzo di Mary Shelley presentato a Venezia. Da movieplayer.it

