J League Schmidt nominato Global Football Advisor | al via il progetto per lo sviluppo del calcio giapponese

Schmidt guiderà un programma internazionale di formazione per allenatori, dirigenti e giovani talenti, con l'obiettivo di innalzare il livello La J.League ha ufficializzato il lancio del progetto "Overseas Coach Invitation", un'iniziativa volta a portare in Giappone metodologie e filosofie calcistiche internazionali. Per guidare questo percorso è stato scelto Roger Schmidt, allenatore tedesco di grande esperienza, .

