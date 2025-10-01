J League Schmidt nominato Global Football Advisor | al via il progetto per lo sviluppo del calcio giapponese
Schmidt guiderà un programma internazionale di formazione per allenatori, dirigenti e giovani talenti, con l’obiettivo di innalzare il livello La J.League ha ufficializzato il lancio del progetto “Overseas Coach Invitation”, un’iniziativa volta a portare in Giappone metodologie e filosofie calcistiche internazionali. Per guidare questo percorso è stato scelto Roger Schmidt, allenatore tedesco di grande esperienza, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
