Ivkovic ricorda | Con Maradona scommisi 100 dollari che gli avrei parato il rigore Lo parai e mi diede anche la sua maglietta
Stasera (ore 21 al “Maradona”) Napoli e Sporting Lisbona si affronteranno nella gara valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Alla vigilia del match, l’ex portiere della squadra portoghese Tomislav Ivkovic è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per ricordare l’incrocio con la squadra azzurra guidata da Maradona datato settembre 1989. Ivkovic e la sfida col Napoli di Maradona. Ivkovic, se le dico Napoli- Sporting? «Ricordo due partite tiratissime. La prima a Lisbona, stadio pieno. Maradona che parte dalla panchina perché era rientrato tardi dalle vacanze e non era al top. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
