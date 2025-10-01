Italtrans celebra 40 anni e rilancia | entra nel Gruppo la padovana Cusinato Autotrasporti

Calcinate. Italtrans, realtà di riferimento nel settore dei trasporti e della logistica integrata, celebra il proprio 40° anniversario con un’operazione strategica: l’azienda bergamasca ha acquisito il 70% delle quote di Cusinato Renato Autotrasporti, ditta padovana con oltre trent’anni di esperienza nei servizi logistici per l’industria e la grande distribuzione organizzata. Con l’operazione Italtrans consolida la propria posizione di leadership sul mercato nazionale, rafforzando la propria capacità operativa e ampliando il portafoglio di servizi offerti. L’azienda veneta entra ufficialmente a far parte del Gruppo, già composto da Mazzocco Srl, Deliverit e Frigor Trasporti Orobico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

