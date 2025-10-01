Italiano | Non capisco cosa vi aspettavate dal Bologna e da quel giocatore Sull’Europa League…

Calcionews24.com | 1 ott 2025

Bologna, Italiano: «Non so cosa vi aspettavate da Rowe, serve solo pazienza» Alla vigilia dell’impegno europeo contro il Friburgo, l’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, si è presentato in conferenza stampa per parlare della crescita della squadra e, in particolare, di Jonathan Rowe, esterno offensivo arrivato negli ultimi giorni del mercato estivo dall’Olympique Marsiglia. Interpellato sulle . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

