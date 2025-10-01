Italiano Friburgo temibile Castro Bologna pronto per grande gara
Dopo la sconfitta di Birmingham con l'Aston Villa, debutto in casa in Europa League per i rossoblù. BOLOGNA - La sconfitta di Birmingham è alle spalle, ma ora è tempo di ripartire e di riscattarsi. Il ko di misura con l'Aston Villa al debutto in Europa League è stato messo in archivio, adesso c'è gr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: italiano - friburgo
Bologna, la cura Minotti. "Nessun motivo di allarme. Italiano merita tempo. E col Friburgo zero ansie»
Bologna-Friburgo, Italiano cerca la prima vittoria in Europa: pronostico
#Bologna-#Friburgo, i convocati di #Italiano - X Vai su X
Fachschaft d'italiano - Università di Friburgo - facebook.com Vai su Facebook
Italiano “Friburgo temibile”, Castro “Bologna pronto per grande gara” - La sconfitta di Birmingham è alle spalle, ma ora è tempo di ripartire e di riscattarsi. Riporta msn.com
Verso Bologna-Friburgo: i dubbi di formazione di Italiano - Il Bologna sta svolgendo la rifinitura in vista della sfida di Europa League contro il Friburgo. Come scrive sport.sky.it