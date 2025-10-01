Italiano | Bologna aspettative alte Voglio vedere la stessa fame che aveva Ndoye

L'allenatore rossoblù alla vigilia della sfida col Friburgo: "Hanno giocatori di qualità e ottima caratura tecnica, sono organizzati. Noi cresceremo di condizione, ritroveremo gli infortunati e tutto questo aiuterà".

