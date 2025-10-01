Italia Viva venerdì 3 ottobre apre la Leopolda Vogliamo costruire una casa riformista
Firenze, 1 ottobre 2025 – Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre torna a Firenze la Leopolda. La numero 13, che, ha annunciato il leader di italia Viva Matteo Renzi, ha un programma. “E’ un programma di massima, perché io amo improvvisare”, ha scritto nella sua Enews. “Ma per la prima volta c'è un programma: si vede che invecchio". Tanti eventi politici per costruire “una casa riformista”. “Siamo oltre cinquemila, è fantastico! Per la prima volta la Leopolda ospiterà la scuola di formazione Meritare l’Europa, e questo significa che - si legge nella Enews – ci saranno centinaia di ragazzi a discutere, riflettere, confrontarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: italia - viva
"Viva l'Italia" a Santa Maria Nuova: il viaggio musicale di Luca Lattanzio interpretando i pezzi storici della canzone italiana
Romagna Acque, Italia Viva: "Bernabè lascia in eredità ambiziosi progetti"
Qualiano, Italia Viva presenta il nuovo Commissario cittadino: conferenza stampa il 15 luglio
Trieste Cafe. . Confronto Laura Palutan (Lista Dipiazza) - Paolo Salucci (Italia Viva) Conduce Luca Marsi - facebook.com Vai su Facebook
Spoiler alert -10 GIORNI ALLA LEOPOLDA 13 | VIVAIO ITALIA E A MERITARE L’EUROPA Che aspetti? Registrati qui alla Leopolda https://italiaviva.it/pre_registrazione_leopolda_13_2025… Iscriviti qui a Meritare l'Europa https://italiaviva.it/iscrizione - X Vai su X
Italia Viva, venerdì 3 ottobre apre la Leopolda. “Vogliamo costruire una casa riformista” - Appuntamento fino a domenica all’ex stazione fiorentina, per costruire “la casa riformista” ... Lo riporta lanazione.it
Italia-Belgio 3-1 risultato e vittoria delle azzurre. La nazionale conquista gli ottavi, paura Anna Danesi per un attacco di tachicardia - L'Italia di volley femminile oggi ha vinto l'ultima partita del girone B dei Mondiali contro il Belgio. Segnala ilmessaggero.it