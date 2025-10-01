Italia Viva venerdì 3 ottobre apre la Leopolda Vogliamo costruire una casa riformista

Firenze, 1 ottobre 2025 – Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre torna a Firenze la Leopolda. La numero 13, che, ha annunciato il leader di italia Viva Matteo Renzi, ha un programma. “E’ un programma di massima, perché io amo improvvisare”, ha scritto nella sua Enews. “Ma per la prima volta c'è un programma: si vede che invecchio". Tanti eventi politici per costruire “una casa riformista”. “Siamo oltre cinquemila, è fantastico! Per la prima volta la Leopolda ospiterà la scuola di formazione Meritare l’Europa, e questo significa che - si legge nella Enews – ci saranno centinaia di ragazzi a discutere, riflettere, confrontarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

