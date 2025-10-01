Italia-Slovacchia ambasciatrice Wursterová | La protezione dell’ambiente è interesse condiviso

“Il rafforzamento della cooperazione tra la Repubblica Slovacca e la Repubblica Italiana nella protezione dell’ambiente, in particolare nella gestione dei siti contaminati, è un interesse condiviso. L’ Italia vanta in questo ambito una lunga esperienza e un elevato livello tecnico-professionale, che possono costituire per la Slovacchia un modello positivo”. Così Karla Matiaško Wursterová, ambasciatrice di Slovacchia in Italia, in un’intervista a ‘Relazioni internazionali di Tribuna politica ed economica’. “Durante la visita di lavoro a Roma, nel mese di luglio, del vicepresidente del governo e ministro dell’Ambiente slovacco Tomáš Taraba, è stato firmato un memorandum d’intesa tra il ministero dell’Ambiente slovacco e il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica italiano – spiega Wursterová – l’accordo è incentrato sulla cooperazione nella gestione delle emergenze ambientali che minacciano la salute pubblica e la biodiversità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

