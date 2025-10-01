Italia seconda potenza dello sport mondiale dopo gli USA! La classifica di Greatest Sporting Nations E manca settembre…
L’Italia sta vivendo un’eccellente stagione sportiva, condita da parecchi trionfi e risultati di indubbio rilievo tecnico. Il Bel Paese ha vinto i due Mondiali di volley, Federica Brignone ha alzato la cielo la Coppa del Mondo generale di sci alpino, Jannik Sinner si è confermato sul trono agli Australian Open e ha poi regalato una perla leggendaria come l’apoteosi a Wimbledon, ai Mondiali di atletica si è raggiunto il record di medaglie e la rassegna iridata di nuoto si è rivelata soddisfacente. Giusto per citare alcuni dei riscontri più impattanti, in attesa di un ottobre molto intenso che proporrà, in particolar modo, gli Europei di ciclismo su strada e su pista, i Mondiali di tiro e i Mondiali di ginnastica artistica. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Algeria, Mondiali volley femminile U21 2025 in DIRETTA: le azzurrine cercano la seconda affermazione
Qualificazioni Mondiali 2026, Italia ancora seconda: la situazione negli altri gironi e le possibili avversarie ai playoff
L'allarme della Cna per i dazi Usa: "Abruzzo seconda regione più vulnerabile d’Italia secondo Bankitalia"
La seconda medaglia per l’Italia ai Campionati Mondiali di Para atletica di Nuova Delhi, in India, porta la firma di Marco Cicchetti che ha conquistato uno splendido bronzo nei 100 T44 con il crono di 11.46 salendo per la prima volta sul podio iridato. L'oro è an - facebook.com Vai su Facebook
Dopo lo straordinario successo della Nazionale femminile, anche gli Azzurri della pallavolo conquistano l’oro ai Mondiali, per la seconda volta consecutiva. Siete l'orgoglio di un'Italia che vince! - X Vai su X
Volley, un fenomeno che unisce. I numeri dello sport in cui l’Italia domina - I trionfi mondiali di donne e uomini sono frutto anche della popolarità della pallavolo che a livello giovanile attrae sempre più praticanti ... Si legge su repubblica.it
L'Italia sul tetto del mondo, il volley è sempre più azzurro: demolita anche la Bulgaria di Blengini - L'Italia conquista il titolo di campione del Mondo nelle Filippine: la squadra di Fefè De Giorgi batte in finale la Bulgaria di Blengini per 3- Scrive sport.virgilio.it