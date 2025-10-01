L’Italia sta vivendo un’eccellente stagione sportiva, condita da parecchi trionfi e risultati di indubbio rilievo tecnico. Il Bel Paese ha vinto i due Mondiali di volley, Federica Brignone ha alzato la cielo la Coppa del Mondo generale di sci alpino, Jannik Sinner si è confermato sul trono agli Australian Open e ha poi regalato una perla leggendaria come l’apoteosi a Wimbledon, ai Mondiali di atletica si è raggiunto il record di medaglie e la rassegna iridata di nuoto si è rivelata soddisfacente. Giusto per citare alcuni dei riscontri più impattanti, in attesa di un ottobre molto intenso che proporrà, in particolar modo, gli Europei di ciclismo su strada e su pista, i Mondiali di tiro e i Mondiali di ginnastica artistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

Italia seconda potenza dello sport mondiale dopo gli USA! La classifica di Greatest Sporting Nations. E manca settembre…