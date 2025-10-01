Il sole del tardo pomeriggio si stava abbassando, proiettando lunghe ombre sull’asfalto, quando la tranquillità di un incrocio si è spezzata in un istante di terrore. Due figure, giovani e cariche di rabbia, si sono lanciate in un inseguimento frenetico contro un’automobile. Non si trattava di un litigio stradale comune: le grida si mescolavano al rumore di pneumatici stridenti, mentre nelle mani di uno dei ragazzi balenava la lama minacciosa di un machete. La scena, degna di un film d’azione distopico, è culminata in un atto di violenza sfrontata: il fendente brutale che ha sfondato il finestrino del veicolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, inseguimento shock: ragazzi sfondano finestrino con un machete, cosa fa il conducente