Italia inseguimento shock | ragazzi sfondano finestrino con un machete cosa fa il conducente
Il sole del tardo pomeriggio si stava abbassando, proiettando lunghe ombre sull’asfalto, quando la tranquillità di un incrocio si è spezzata in un istante di terrore. Due figure, giovani e cariche di rabbia, si sono lanciate in un inseguimento frenetico contro un’automobile. Non si trattava di un litigio stradale comune: le grida si mescolavano al rumore di pneumatici stridenti, mentre nelle mani di uno dei ragazzi balenava la lama minacciosa di un machete. La scena, degna di un film d’azione distopico, è culminata in un atto di violenza sfrontata: il fendente brutale che ha sfondato il finestrino del veicolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: italia - inseguimento
LIVE F1, GP Italia 2025 in DIRETTA: Norris e Piastri davanti, Verstappen all’inseguimento davanti alle Ferrari
Biancofiore: "Italia viva come Willy il Coyote, inseguimento infruttuoso e masochista"
Treviso, fuga sull'auto rubata e inseguimento nei campi: due uomini denunciati, un altro espulso dall’Italia
Bastavano le medaglie olimpiche nell’inseguimento su pista? Certo che no! Jonathan Milan è anche il miglior velocista del Tour de France in carica! Buon compleanno Johnnyyyyyyyyyyyyyyyyyy #ItaliaTeam #HappyBday Federciclismo - facebook.com Vai su Facebook
Ciclismo: Mondiali Juniores, Italia oro in inseguimento squadre - L'Italia si conferma sul tetto del mondo per il quarto anno consecutivo nell'inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di ciclismo juniores in corso a Apeldoorn, in Olanda: nel secondo giorno di ... Riporta ansa.it