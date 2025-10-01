Italia-Cuba ai Mondiali U20 dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Italia-Cuba è la seconda partita del girone D dei Mondiali Under 20. Si gioca oggi alle 22 ora italiana, con diretta tv, in chiaro gratis e in streaming su Rai Sport. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: italia - cuba

Volley, Nations League maschile: l’Italia sfiderà Cuba ai Quarti di finale

Dove vedere in tv Italia-Cuba, Nations League volley 2025: orario quarto di finale, programma, streaming

Nations League volley, Italia pronta per i quarti: mercoledì la sfida da dentro o fuori contro Cuba

italia cuba mondiali u20Italia U20-Cuba U20 dove vederla: Sky, NOW o Rai? Canale tv, diretta streaming, formazioni del Mondiale - Canale tv, diretta streaming, formazioni del Mondiale Seconda gara degli azzurrini al Mondiale Under 20: l'Italia sfida Cuba, tutte le informazioni ... Secondo msn.com

italia cuba mondiali u20Mondiali Under 20 Italia, Mattia Mannini di rigore: contro Cuba la seconda partita - Nunziata soddisfatto: “Contava vincere all’esordio”. Si legge su sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Cuba Mondiali U20