Italia-Azerbaigian | Mattarella ' collaborazione culturale esempio per comunità internazionale'

Baku, 1 ott. (Adnkronos) - "L'Italia è orgogliosa di partecipare insieme all'Azerbaigian in questa iniziativa. Sono lietissimo che stiamo dando un esempio di grande rilievo nella vita internazionale su come si fa, si mette insieme l'approfondimento, lo sviluppo, la formazione dei nostri talenti. In questo momento di condizioni internazionali che vedono conflitti drammatici e tensioni di cui faremmo volentieri a meno, collaborare e sviluppare sul piano economico, industriale ma anche sul piano della cultura, della formazione dei giovani, dell'emersione dei loro talenti è il modo con cui dovrebbe procedere costantemente l'umanità". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Italia-Azerbaigian: Mattarella, 'collaborazione culturale esempio per comunità internazionale'

In questa notizia si parla di: italia - azerbaigian

Perché il petro-Stato Azerbaigian investe in Italia nelle rinnovabili

**Italia-Azerbaigian: Mattarella, 'avanti con partenariato e con collaborazione con Ue'**

Italia-Azerbaigian: Mattarella, 'avanti con partenariato e con collaborazione con Ue' (2)

Mattarella in Azerbaigian “L’Italia si adopera per lo sviluppo della cooperazione tra Baku e l’Ue” / Video http://dlvr.it/TNNXDY - X Vai su X

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato ad Astana - capitale del Kazakistan - per una visita ufficiale di due giorni. Il capo dello Stato, prima di fare rientro in Italia, farà anche una tappa a Baku capitale dell'Azerbaigian. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Azerbaigian: Mattarella, 'collaborazione culturale esempio per comunità internazionale' - "L'Italia è orgogliosa di partecipare insieme all'Azerbaigian in questa iniziativa. Riporta iltempo.it

Italia-Azerbaigian: Mattarella, 'avanti con partenariato e con collaborazione con Ue' (2) - "È inutile dire che le relazioni che abbiamo tra i nostri Paesi sono eccellenti - Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it