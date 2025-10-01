(Adnkronos) - "Questa è un'iniziativa di cui sono altamente contento -ha aggiunto il Capo dello Stato- e anche per l'Italia è un motivo di orgoglio realizzare insieme all'Azerbaigian questo ateneo, che mette insieme non soltanto capacità, risorse, attitudini alla ricerca, all'insegnamento, allo studio di docenti e giovani studenti azeri e italiani, ma che sottolinea l'amicizia che intercorre -intensa, ampia, fortemente crescente- tra Azerbaigian e Italia. Un'iniziativa emblematica, esemplare, che è anche una punta di diamante della nostra collaborazione che lega intensamente i nostri Paesi e i loro cittadini". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Italia-Azerbaigian: Mattarella, 'collaborazione culturale esempio per comunità internazionale' (2)