Italia apripista l’obesità diventa malattia cronica per legge

L’Italia è il primo Paese a riconoscere l’obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante. Con l’approvazione definitiva al Senato del Ddl 1483, infatti, si introduce una legge interamente dedicata alla prevenzione e al trattamento dell’obesità. Il testo, che vede come primo firmatario il deputato Roberto Pella, prevede un programma nazionale per la prevenzione e la cura dell’obesità, un piano di formazione per i medici e i pediatri e l’istituzione dell’Osservatorio per lo studio dell’obesità presso il ministero della Salute. PELLA (FI): PRIMATO ITALIANO “L’obesità rappresenta una emergenza globale, che interessa fortemente anche il nostro Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net

