Italia apripista l’obesità diventa malattia cronica per legge
L’Italia è il primo Paese a riconoscere l’obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante. Con l’approvazione definitiva al Senato del Ddl 1483, infatti, si introduce una legge interamente dedicata alla prevenzione e al trattamento dell’obesità. Il testo, che vede come primo firmatario il deputato Roberto Pella, prevede un programma nazionale per la prevenzione e la cura dell’obesità, un piano di formazione per i medici e i pediatri e l’istituzione dell’Osservatorio per lo studio dell’obesità presso il ministero della Salute. PELLA (FI): PRIMATO ITALIANO “L’obesità rappresenta una emergenza globale, che interessa fortemente anche il nostro Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: italia - apripista
Il 30 settembre 2011 usciva nelle sale italiane Drive di Nicolas Winding Refn. Oltre a essere il suo più grande successo commerciale, il film è anche l'apripista alla trasformazione del regista in brand #byNWR. L'articolo di Andreina Di Sanzo. - facebook.com Vai su Facebook
L’Enac ha approvato la nuova normativa e i cuccioli Moka e Honey sono i primi a provarla, con regole chiare per sicurezza e comfort. Grazie al progetto “Pet on Board” sostenuto da @matteosalvinimi , l’Italia si fa apripista a livello europeo di una svolta per mili - X Vai su X
Italia apripista, l’obesità diventa malattia cronica per legge - L’Italia è il primo Paese a riconoscere l’obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante. Riporta formiche.net