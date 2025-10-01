IT-Alert oggi 1 ottobre il messaggio di test in Lombardia per collasso diga a Como | a che ora suona e che fare

La Protezione Civile gestirà l'It-Alert sui tre comuni comaschi (Garzeno, Gravedona ed Uniti e Dongo) per un possibile collasso della diga di Reggea. Il test è previsto per questa mattina, mercoledì 1 ottobre alle ore 10.00. 🔗 Leggi su Fanpage.it

IT-Alert, oggi 1 ottobre il messaggio di test in Lombardia per collasso diga a Como: a che ora suona e che fare - Alert sui tre comuni comaschi (Garzeno, Gravedona ed Uniti e Dongo) per un possibile collasso della diga di Reggea

