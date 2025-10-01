Istruzione tecnica e professionale | 210 milioni per laboratori innovativi Ecco le GRADUATORIE

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le graduatorie relative all’assegnazione di 210 milioni di euro a oltre 1.000 istituti tecnici e professionali dislocati su tutto il territorio nazionale. L’investimento è destinato alla realizzazione di nuovi laboratori avanzati, capaci di sostenere percorsi di apprendimento specialistico in linea con gli indirizzi scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: istruzione - tecnica

Internazionalizzazione dell’istruzione tecnica e professionale: la Regione Lombardia stanzia 9,2 milioni di euro

Istruzione tecnica e professionale: 210 milioni per laboratori innovativi. DECRETO

Istruzione tecnica e professionale: il MiM stanzia 210mln per i laboratori innovativi [Decreto]

Il Settore Istruzione Tecnica della Federnuoto delle Marche presenta un nuovo corso da istruttore di nuoto, organizzato dalla Scuola di nuoto federale Vela Nuoto Ancona. Il corso si svolgerà ad Ancona e le domande di adesione dovranno pervenire entro il - facebook.com Vai su Facebook

Da MIM 210 milioni per i laboratori innovativi in 1000 scuole - Scopri come i laboratori innovativi stanno trasformando gli istituti tecnici in Italia grazie a investimenti significativi. Secondo informazionescuola.it

Dal Ministero 210 milioni di fondi destinati a oltre mille istituti tecnici e professionali - I fondi sono destinati alla realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per gli istituti tecnici e professionali ... Da italpress.com