Istituto Friedman | Esposto in Procura contro Flotilla

Imolaoggi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''Hamas è organizzazione designata come terroristica dall'Unione Europea dal 2003 e quindi anche in Italia''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

istituto friedman esposto in procura contro flotilla

© Imolaoggi.it - Istituto Friedman: “Esposto in Procura contro Flotilla”

In questa notizia si parla di: istituto - friedman

Dazi USA, Istituto Friedman: "No alla guerra delle tariffe, l’unica soluzione è la libertà economica"

"Non mollate mai". Istituto Friedman difende Il Tempo: baluardo di libertà

Istituto Friedman: non vogliamo l’Europa delle tasse, tassare la nicotina apre le porte alla Cina e rafforza le mafie

istituto friedman esposto procuraIstituto Friedman: "Esposto in Procura contro Flotilla, complicità con Hamas reato" - sostengono un coinvolgimento diretto di Hamas nel finanziamento della Sumud Flotilla' ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Istituto Friedman Esposto Procura