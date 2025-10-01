Istituto Friedman | Esposto in Procura contro Flotilla complicità con Hamas reato
(Adnkronos) – L'Istituto Milton Friedman annuncia la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Roma sulla vicenda della Sumud Flotilla. "Le prove raccolte da Israele – basate su documenti trovati a Gaza – sostengono un coinvolgimento diretto di Hamas nel finanziamento della Sumud Flotilla, inclusi trasferimenti di fondi. Tuttavia, gli organizzatori (tra cui . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
