Israele usa cannoni ad acqua contro le nostre barche | la video-denuncia dalla Flotilla
Cannoni ad acqua e “azioni aggressive ” contro le barche della Global Sumud Flotilla. È quanto denunciano gli attivisti a bordo delle barche intercettate da Israele che erano dirette verso Gaza. In particolare, raccontano sui social, Yulara, Meteque e altre sono state colpite con cannoni ad acqua. “Questi attacchi illegali contro navi umanitarie disarmate costituiscono un crimine di guerra. Tutti i passeggeri a bordo sono illesi”, specificano. “Esplosioni” sono state poi “udite in lontananza intorno alle navi della Global Sumud Flotilla, presumibilmente granate stordenti lanciate da droni. Si tratta di un atto di aggressione diretta contro una missione umanitaria”, denunciano ancora gli attivisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: israele - cannoni
Israele, la nuova protesta delle famiglie degli ostaggi: la polizia usa cannoni ad acqua
Israele, manifestanti bloccano linea del tram: polizia usa cannoni ad acqua per disperderli
? SPACCIATORI DI MORTE. La Fondazione Leonardo ha rinunciato alla partecipazione al Festival della Scienza di Genova dopo la protesta di oltre duecento insegnanti che chiedevano l’esclusione del colosso della difesa, accusato di fornire armi a Israele i - facebook.com Vai su Facebook
Gaza City: dopo una notte di bombardamenti, Israele lancia offensiva di terra - La Cina ha sparato con cannoni ad acqua alle navi filippine nel Mar Cinese Meridionale. asianews.it scrive
Israele, la nuova protesta delle famiglie degli ostaggi: la polizia usa cannoni ad acqua - Bloccate strade e autostrade in tutto il Paese, diverse attività commerciali sono state costrette alla chiusura. Come scrive video.corriere.it