Israele usa cannoni ad acqua contro le nostre barche | la video-denuncia dalla Flotilla

Ilfattoquotidiano.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cannoni ad acqua e “azioni aggressive ” contro le barche della Global Sumud Flotilla. È quanto denunciano gli attivisti a bordo delle barche intercettate da Israele che erano dirette verso Gaza. In particolare, raccontano sui social, Yulara, Meteque e altre sono state colpite con cannoni ad acqua. “Questi attacchi illegali contro navi umanitarie disarmate costituiscono un crimine di guerra. Tutti i passeggeri a bordo sono illesi”, specificano. “Esplosioni” sono state poi “udite in lontananza intorno alle navi della Global Sumud Flotilla, presumibilmente granate stordenti lanciate da droni. Si tratta di un atto di aggressione diretta contro una missione umanitaria”, denunciano ancora gli attivisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

