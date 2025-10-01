Israele | Stiamo accerchiando Gaza City è impossibile tornare Katz | Chi è rimasto sarà considerato un terrorista
La risposta di Hamas al piano Trump-Netanyahu per il cessate il fuoco deve ancora arrivare, intanto i bombardamenti e le operazioni di terra delle Israel Defense Forces nel nord della Striscia di Gaza proseguono a ritmo serrato. L’esercito ha reso noto di aver raggiunto il controllo operativo sul Corridoio Netzarim nel nord della Striscia di Gaza, e che adesso l’asse è stato chiuso all’ingresso da sud. Questo impedisce ai cittadini di fare rientro a Gaza city. “Le truppe hanno agito per interrompere le capacità operative di Hamas nella zona”, aggiunge l’esercito. Gli spostamenti verso sud da Gaza City, invece, sono ancora consentiti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
