Israele | Non è tardiconsegnate aiuti

16.00 "Da ogni parte si levano voci che chiedono di fermare questa provocazione di Hamas-Sumud. Non è troppo tardi.Vi preghiamo di consegnare qualsiasi aiuto in vostro possesso in modo pacifico attraverso il porto di Cipro, la marina di Ashkelon o qualsiasi altro porto della zona verso Gaza". E' l'appello lanciato dal ministro degli Esteri israeliano Sa'ar alla Flotilla dopo quello congiunto di Grecia e Italia affinché accettino un compromesso e consegnino gli aiuti per la distribuzione tramite la Chiesa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Flotilla, l'eurodeputata di AVS Scuderi: "Vogliamo portare aiuti e rompere assedio illegale di Israele" - Flotilla, l'eurodeputata di AVS Benedetta Scuderi: "Chiediamo supporto politico e istituzionale all'Europa, come ha fatto il governo spagnolo, anche garantendo l'immunità alle persone. Come scrive la7.it