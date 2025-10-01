Israele il blocco navale e l’ipocrisia occidentale | quando il diritto muore con la complicità delle democrazie che chiudono un occhio davanti al genocidio

La verità è semplice: la Global Sumud Flotilla non porta armi ma cibo, medicine e speranza. Apre una crepa nel muro di omertà e indifferenza dell’Occidente. E per questo fa paura a Israele e ai suoi complici. Perché dimostra, agli occhi del mondo, che anche sotto assedio la dignità si può bombardare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

