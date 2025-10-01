Israele il blocco navale e l’ipocrisia occidentale | quando il diritto muore con la complicità delle democrazie che chiudono un occhio davanti al genocidio

La verità è semplice: la Global Sumud Flotilla non porta armi ma cibo, medicine e speranza. Apre una crepa nel muro di omertà e indifferenza dell’Occidente. E per questo fa paura a Israele e ai suoi complici. Perché dimostra, agli occhi del mondo, che anche sotto assedio la dignità si può bombardare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

israele blocco navale l8217ipocrisiaTutto sul blocco navale di Israele a Gaza - Dal 2007 Israele ha imposto un blocco navale sulla Striscia di Gaza per impedire il rifornimento di armi ad Hamas, sostenuto principalmente dall'Iran. Segnala startmag.it

israele blocco navale l8217ipocrisiaGlobal Sumud Flotilla, la scheda: cos’è il blocco navale imposto da Israele a Gaza e come funziona - Mentre le 43 barche flotilla avanzano verso la Striscia si infiamma il dibattito sulla liceità del blocco imposto dal 2009. Da repubblica.it

