Israele ha dato l' alt alle navi della Flotilla | L' abbordaggio è iniziato non ci faremo intimidire

L'arrivo al largo della Striscia è previsto per il 1° ottobre. Israele ha minacciato direttamente i partecipanti alla spedizione Sumud - resilienza in arabo - e ha detto che gli attivisti a bordo della Flotilla saranno arrestati e trattati come terroristi.Global Sumud Flotilla, aiuti a Gaza e. 🔗 Leggi su Today.it

“Israele ci ha dato cinque minuti per lasciare casa nostra, i bombardamenti su Gaza City sono pesantissimi”

Israele attacca i vertici di Hamas riuniti a Doha | Media: "Trump ha dato l'ok" | Il Qatar: violato il diritto internazionale

Israele colpisce a Doha i vertici di Hamas durante i negoziati. L'ira del Qatar: «Attacco codardo». I media: «Trump ha dato l'ok»

israele ha dato altFlotilla: «È arrivato l’alt di Israele, decine di barche verso di noi» - 25 ora italiana) di mercoledì Israele ha ordinato l’alt alle barche della Global Sumud Flotilla. Lo riporta lettera43.it

israele ha dato altFlotilla, Israele dà l'alt agli attivisti. Circondati da decine di barche, "già iniziato l'abbordaggio". Tensione alle stelle - "Sono a poche miglia dalla testa della Flotilla", riferisce il deputato Pd, Arturo Scotto, che si trova imbarcato su una delle ... affaritaliani.it scrive

