Israele ha bloccato la Flotilla noi blocchiamo tutto | immediata mobilitazione a Torino corteo e sciopero generale

Poco dopo le 19.30 di mercoledì 1° ottobre è stato dichiarato lo stato di “massima allerta” a bordo della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria che naviga in zona “ad alto rischio”, a circa 75 miglia da Gaza. L'allerta è scattata alla vista di una ventina di imbarcazioni, inizialmente non. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: israele - bloccato

Israele, il parroco don Ferdinando Capovilla bloccato in aeroporto a Tel Aviv e poi espulso

Don Capovilla bloccato in aeroporto a Tel Aviv per 7 ore e respinto da Israele

Israele, 2,5 mln di manifestanti contro piano occupazione e genocidio a Gaza per liberazione ostaggi: Paese bloccato, 38 arresti - VIDEO

SANZIONATA MSC MELANI III! Non un chiodo per Israele! Contro le armi, contro il genocidio, per la Palestina. Abbiamo bloccato l’intero porto una settimana fa, e oggi abbiamo sanzionato la MSC MELANI in ripartenza dal porto di Venezia. Il genocidio passa - facebook.com Vai su Facebook

L'avvocato che ha bloccato le armi per Israele: «Usano un trucco» - X Vai su X

"Israele ha bloccato la Flotilla, noi blocchiamo tutto": immediata mobilitazione a Torino, corteo e sciopero generale - Subito dopo l'abbordaggio da parte di Israele, dopo aver intercettato la Global Sumud Flotilla, è scattata la mobilitazione cittadina con appuntamento davanti al Comune di Torino ... Secondo torinotoday.it

Flotilla affiancata da navi israeliane a meno di 70 miglia da Gaza, news in diretta: ordinato l’alt, abbordata la nave “Alma” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: Iniziato l'abbordaggio delle forze armate ... Da fanpage.it