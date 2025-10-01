Israele ha bloccato la Flotilla noi blocchiamo tutto | centinaia di persone in piazza Palazzo di Città

Torinotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco dopo le 19.30 di mercoledì 1° ottobre è stato dichiarato lo stato di “massima allerta” a bordo della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria che naviga in zona “ad alto rischio”, a circa 75 miglia da Gaza. L'allerta è scattata alla vista di una ventina di imbarcazioni, inizialmente non. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

"Israele ha bloccato la Flotilla, noi blocchiamo tutto": immediata mobilitazione a Torino, corteo e sciopero generale - Subito dopo l'abbordaggio da parte di Israele, dopo aver intercettato la Global Sumud Flotilla, è scattata la mobilitazione cittadina con appuntamento davanti al Comune di Torino ... Riporta torinotoday.it

