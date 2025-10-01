Israele fuori dal calcio il sondaggio | 7 italiani su 10 sono d’accordo A favore anche la maggioranza degli elettori del centrodestra

“ Sette italiani su dieci non vogliono che Israele partecipi alle competizioni calcistiche”. A due settimane dalla sfida in programma il 14 ottobre a Udine tra gli azzurri di Gattuso e la Nazionale di Tel Aviv, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, la ong internazionale Ek?, attiva da anni in diverse battaglie di tipo sociale, dal clima ai diritti, annuncia in esclusiva al Fatto Quotidiano i risultati di un sondaggio commissionato a YouGov. Secondo la rilevazione, il 69% degli italiani sostiene la sospensione di Israele dalle competizioni calcistiche internazionali finché non rispetterà i diritti umani e il diritto internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele fuori dal calcio, il sondaggio: “7 italiani su 10 sono d’accordo. A favore anche la maggioranza degli elettori del centrodestra”

