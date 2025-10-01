Israele-Flotilla lo scambio via radio | Cambiate rotta Andiamo avanti

Cambiate rotta, se proseguite verso Gaza vi fermeremo”. “Siamo la Flotilla, una missione umanitaria, andiamo avanti”. E’ lo scambio, via radio, tra Israele e la Flotilla, che naviga verso Gaza e non obbedisce all’ordine impartito. Alle istruzioni perentorie che arrivano via radio, l’attivista Thiago Avila replica: “Siamo una missione umanitaria, portiamo cibo e aiuti a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione  Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Caso Flotilla, l’ex giurista dell’Idf: blocco legale. “Israele può attaccare la missione”

Le fregate e la Flotilla: deterrenza e protezione dai droni di Israele ma solo fino alle acque di Gaza

