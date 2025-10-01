“Cambiate rotta, se proseguite verso Gaza vi fermeremo”. “Siamo la Flotilla, una missione umanitaria, andiamo avanti”. E’ lo scambio, via radio, tra Israele e la Flotilla, che naviga verso Gaza e non obbedisce all’ordine impartito. Alle istruzioni perentorie che arrivano via radio, l’attivista Thiago Avila replica: “Siamo una missione umanitaria, portiamo cibo e aiuti a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Israele-Flotilla, lo scambio via radio: “Cambiate rotta”, “Andiamo avanti”