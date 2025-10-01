Israele dà l' alt è iniziato l' abbordaggio Stato di emergenza sulla Flotilla | Potremmo finire in centri di detenzione ma andiamo avanti

Battelli d'assalto hanno circondato alcune barche della Flotilla e avviato attività di disturbo delle comunicazioni, senza per adesso altri interventi. Landini: «Sciopero generale se toccheranno la Flotilla». Salvini: «Non lo tollereremo» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Israele annuncia: "Ok alla proposta di Trump" | Iniziato l'esodo da Gaza City verso il sud della Striscia | Global Sumud Flotilla: "Barca con a bordo anche Greta Thunberg colpita da un drone"

