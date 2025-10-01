Israele circonda la missione Abbordati e fermati gli attivisti

Sono andati avanti, sicuri di essere dalla parte del diritto internazionale per una missione pacifica e umanitaria, quale è quella di prestare soccorso al popolo palestinese, stremato dalla fame e dalla guerra, e per affermare il diritto legittimo alla sua esistenza. Poi a circa 70 miglia da Gaza hanno trovato il muro delle navi israeliane che hanno cominciato l’abbordaggio. Il muro di Israele. La Marina israeliana ha dato l’ultimo avviso di stop alla Flotilla. Il Ministero degli Esteri israeliano ha pubblicato un video in cui un tenente donna parla via radio agli attivisti, dicendo che si stanno “avvicinando a una zona bloccata”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Israele bombarda i caschi blu in Libano, 4 granate sulla missione Unifil. Ira di Crosetto: “Non è un errore, scelta incomprensibile” - Tragedia sfiorata: “Una bomba caduta 20 metri di distanza e altre tre a circa 100 metri di distanza dal personale e dai veicoli delle Nazioni Unite. Come scrive quotidiano.net

