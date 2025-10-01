Israele blocca la Global Sumud Flotilla | manifestazione spontanea in città
A Brescia, come in tante altre città, è una notte di mobilitazione. La Global Sumud Flotilla ha concluso il suo viaggio nel modo più temuto: dopo una giornata di tensione, le forze israeliane hanno isolato la nave 'madre' della flotta, l'Alma, e poco prima delle 21 italiane, sono salite a bordo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: israele - blocca
Israele blocca nave con aiuti per Gaza
Parsi pessimista sulla tregua a Gaza: la volontà di Israele su Hamas che blocca tutto
La Slovenia blocca la vendita di armi a Israele: ogni Stato responsabile deve agire
++ ULTIM'ORA ++ Israele blocca la Flotilla, scatta lo sciopero generale. A Milano tanti manifestanti scendono immediatamente in piazza - facebook.com Vai su Facebook
Israele blocca la Flotilla, gli attivisti fermati. Crosetto: 'Nessuno si faccia male'. Tajani: 'Espulsi in 24 ore' #ANSA Vai su X
Cosa succede se Israele blocca la Global Sumud Flotilla: ti spiego gli scenari possibili - Tutti gli occhi sulla Global Sumud Flotilla: gli attivisti in missione sono sempre più vicini alla Striscia di Gaza, ma l'intervento delle forze israeliane è ormai imminente. Si legge su greenme.it
Cosa prevede il piano di Israele per fermare la Global Sumud Flotilla, ormai vicinissima alla Striscia di Gaza - Le autorità israeliane preparano intercettazione e sequestro delle imbarcazioni umanitarie. Come scrive wired.it