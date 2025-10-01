Israele blocca la Global Sumud Flotilla | anche Firenze subito in piazza FOTO - VIDEO
Nella serata di oggi, mercoledì 1° ottobre, le navi dell'esercito di Israele hanno iniziato l'abbordaggio ed il blocco delle navi della Global Sumud Flotilla, la flotta di imbarcazioni civili che sta portando aiuti alimentari e medicine alla popolazione di Gaza.Appena si è diffusa la notizia in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: israele - blocca
Israele blocca nave con aiuti per Gaza
Parsi pessimista sulla tregua a Gaza: la volontà di Israele su Hamas che blocca tutto
La Slovenia blocca la vendita di armi a Israele: ogni Stato responsabile deve agire
Israele blocca la Flotilla, gli attivisti fermati. Crosetto: 'Nessuno si faccia male'. Tajani: 'Espulsi in 24 ore' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Israele blocca la Flotilla, gli attivisti fermati. Crosetto: 'Nessuno si faccia male'. Tajani: 'Espulsi in 24 ore' #ANSA Vai su X
Cosa succede se Israele blocca la Global Sumud Flotilla: ti spiego gli scenari possibili - Tutti gli occhi sulla Global Sumud Flotilla: gli attivisti in missione sono sempre più vicini alla Striscia di Gaza, ma l'intervento delle forze israeliane è ormai imminente. greenme.it scrive
Cosa prevede il piano di Israele per fermare la Global Sumud Flotilla, ormai vicinissima alla Striscia di Gaza - Le autorità israeliane preparano intercettazione e sequestro delle imbarcazioni umanitarie. wired.it scrive