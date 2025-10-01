Israele blocca la Global Sumud Flotilla | anche Firenze subito in piazza FOTO - VIDEO

Nella serata di oggi, mercoledì 1° ottobre, le navi dell'esercito di Israele hanno iniziato l'abbordaggio ed il blocco delle navi della Global Sumud Flotilla, la flotta di imbarcazioni civili che sta portando aiuti alimentari e medicine alla popolazione di Gaza.Appena si è diffusa la notizia in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it