Israele blocca la Flotilla Usb annuncia | Sciopero generale Protesta anche a Milano
"Aggredita la Global Sumud Flotilla, 3 ottobre sciopero generale, Israele attacca il diritto internazionale. Ora e il momento di bloccare tutto". Lo annuncia il sindacato di base Usb sui suoi canali, dopo l'evoluzione della missione umanitaria. Lo sciopero generaleL'Unione sindacale di base ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Israele blocca nave con aiuti per Gaza
Parsi pessimista sulla tregua a Gaza: la volontà di Israele su Hamas che blocca tutto
La Slovenia blocca la vendita di armi a Israele: ogni Stato responsabile deve agire
L'UNIBO HA DAVVERO INTERROTTO I RAPPORTI CON ISRAELE? NO! QUESTA SETTIMANA ORGANIZZIAMOCI IN OGNI DIPARTIMENTO, PER DIFENDERE LA FLOTILLA, PER ROMPERE CON ISRAELE, PER BLOCCARE L'UNIVERSITÀ! Il 2
Flotilla affiancata da navi israeliane a meno di 70 miglia da Gaza, news in diretta: ordinato l'alt, abbordata la nave "Alma" - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: Iniziato l'abbordaggio delle forze armate ...
Global sumud flotilla, tutto accadrà stanotte davanti alla Striscia. Il sindacato Usb: "Basta, sciopero generale per Gaza il 3 ottobre" - Le navi della Global sumud flotilla hanno raggiunto le ottanta miglia nautiche da Gaza.