Israele blocca la Flotilla Usb annuncia | Sciopero generale Centinaia di persone in piazza Scala a Milano

Milanotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Aggredita la Global Sumud Flotilla, 3 ottobre sciopero generale, Israele attacca il diritto internazionale. Ora e il momento di bloccare tutto". Lo annuncia il sindacato di base Usb sui suoi canali, dopo l'evoluzione della missione umanitaria. Per la giornata di venerdì era già in programma un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

