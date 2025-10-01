Israele blocca la Flotilla Usb annuncia | Sciopero generale Centinaia di persone in piazza Scala a Milano
"Aggredita la Global Sumud Flotilla, 3 ottobre sciopero generale, Israele attacca il diritto internazionale. Ora e il momento di bloccare tutto". Lo annuncia il sindacato di base Usb sui suoi canali, dopo l'evoluzione della missione umanitaria. Per la giornata di venerdì era già in programma un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: israele - blocca
Israele blocca nave con aiuti per Gaza
Parsi pessimista sulla tregua a Gaza: la volontà di Israele su Hamas che blocca tutto
La Slovenia blocca la vendita di armi a Israele: ogni Stato responsabile deve agire
AGGREDITA LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA 3 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE ISRAELE ATTACCA IL DIRITTO INTERNAZIONALE. ORA È IL MOMENTO DI BLOCCARE TUTTO. IL 3 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE A PARTIRE DA SUBITO MOBILITAZ - X Vai su X
L’UNIBO HA DAVVERO INTERROTTO I RAPPORTI CON ISRAELE? NO! QUESTA SETTIMANA ORGANIZZIAMOCI IN OGNI DIPARTIMENTO, PER DIFENDERE LA FLOTILLA, PER ROMPERE CON ISRAELE, PER BLOCCARE L’UNIVERSITÀ! Il 2 - facebook.com Vai su Facebook
Israele blocca la Flotilla, Usb annuncia: "Sciopero generale". Protesta anche a Milano - "Aggredita la Global Sumud Flotilla, 3 ottobre sciopero generale, Israele attacca il diritto internazionale. Come scrive milanotoday.it
Israele blocca la Flotilla, fermati tutti gli attivisti - Si chiude così il sipario sul braccio di ferro tra la Sumud Flotilla e Israele ( QUI LA DIRETTA DEGLI EVENTI) dopo una giornata passata dagli attivisti a guardare l'orizzonte per capire quando sarebbe ... Riporta unionesarda.it